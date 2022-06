Willy Gnonto, il “latinista” nuovo volto della Nazionale: «Il ct Mancini crede nei giovani, noi ci siamo» (Di lunedì 6 giugno 2022) 18 anni, una maturità classica fra poche settimane e un assist da incorniciare nell’esordio della Nazionale. Dopo la partita contro la Germania nel Nations League, Willy Gnonto è diventato il calciatore azzurro finito nelle home page di tutti i giornali. Nei 25 minuti giocati sul campo del Renato Dall’Ara di Bologna, Gnonto è riuscito a distinguersi e dare un po’ di speranza a una Nazionale il cui umore, dopo l’esclusione dai mondiali, latitava sul fondo dello spogliatoi. La storia di Gnonto è la stessa di tanti altri ragazzi immigrati di seconda generazione. I suoi genitori sono arrivati in Italia 25 anni fa dalla Costa d’Avorio. In Italia hanno vissuto a Baveno, sul lago Maggiore. Willy, al secolo Wilfried, ha iniziato a giocare a buoni livelli fin ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) 18 anni, una maturità classica fra poche settimane e un assist da incorniciare nell’esordio. Dopo la partita contro la Germania nel Nations League,è diventato il calciatore azzurro finito nelle home page di tutti i giornali. Nei 25 minuti giocati sul campo del Renato Dall’Ara di Bologna,è riuscito a distinguersi e dare un po’ di speranza a unail cui umore, dopo l’esclusione dai mondiali, latitava sul fondo dello spogliatoi. La storia diè la stessa di tanti altri ragazzi immigrati di seconda generazione. I suoi genitori sono arrivati in Italia 25 anni fa dalla Costa d’Avorio. In Italia hanno vissuto a Baveno, sul lago Maggiore., al secolo Wilfried, ha iniziato a giocare a buoni livelli fin ...

Advertising

DiMarzio : .@Azzurri I Alla scoperta di Willy #Gnonto: esordio e assist per lui in #ItaliaGermania - Corriere : Il papà di Gnonto: «Libri e oratorio, non ha né fidanzata né patente: vi racconto Willy» - Joey1Kenobi90 : RT @PaoloPirisi: Era la cena di Natale del 2015 dell'Inter. Willy aveva 12 anni e tanti sogni nel cassetto. Ne ha realizzato uno stasera,… - Open_gol : Classe 2003, Gnonto ha esordito sabato con la Nazionale italiana nella partita contro la Germania - danielesparisci : RT @Corriere: Il papà di Gnonto: «Libri e oratorio, non ha né fidanzata né patente: vi racconto Willy» -