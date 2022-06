Virus di Grims, scoperto un nuovo coronavirus tra i roditori in Svezia: la ricerca e i potenziali pericoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Allarme in Svezia: è stato da poco scoperto un nuovo coronaVirus diffuso tra una specie di roditori molto comune in tutta Europa, le arvicole rossastre. Chiamato Virus di Grims, dal nome della... Leggi su ilmattino (Di lunedì 6 giugno 2022) Allarme in: è stato da pocouncoronadiffuso tra una specie dimolto comune in tutta Europa, le arvicole rossastre. Chiamatodi, dal nome della...

