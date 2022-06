(Di lunedì 6 giugno 2022) Veniva ufficializzato un anno fa (era il luglio 2021), nella sala Chollet della Fondazione “dei”, il progetto relativo alla nascita deldella Campania. Oltre alla Softlab, società capofila del costituendo, partecipavano al progetto la Fondazionedei“don Salvatore d’Angelo” e diverse importanticasertane come la Mec San, l’Iset, la Sce, la Cdc Elettronica, la Faam Batterie (gruppo Seri industrial), l’Energeia, l’Omnia Services e la Martec srl. “L’obiettivo – sottolineò, allora, il Presidente di Softlab group, il dottor Giovanni Casto – è di creare un nuovo soggetto giuridico capace di valorizzare, in termini di produzione eco – ...

vnewsita : Polo dell'#ElettronicaSostenibile Campano: oggi, al #VillaggiodeiRagazzi di #Maddaloni, manifestazione d'interesse… - Fabry_tanakasan : @ovolollk @Tacodrillo @m_robella22 non parlo del tuo villaggio natale, nella giungla, ma dei paesi civilizzati! - melaco77 : RT @VianneyDixit: Col tempo, il linguaggio del Curato divenne anche quello del suo gregge. Bestemmie e volgarità scomparirono dal vocabolar… - VercesiErnesto : RT @VianneyDixit: Col tempo, il linguaggio del Curato divenne anche quello del suo gregge. Bestemmie e volgarità scomparirono dal vocabolar… - VianneyDixit : Col tempo, il linguaggio del Curato divenne anche quello del suo gregge. Bestemmie e volgarità scomparirono dal voc… -

Il Denaro

'Sono stati effettuati - aggiunge - anche interventi per musica alta a una festa alPescatori di Fregene, una rimozione e la rilevazione di tre sinistri stradali. Il numero maggiore di ...Dopo il maltempo che nel tardo pomeriggio di ieri ha sferzato il Bresciano, continua la contadanni. Tra le zone più colpite dal vento e dalla grandine, c'è ilSereno in città , dove un grosso albero è caduto in via Undicesima e le forti raffiche hanno scoperchiato la chiesa, ... Villaggio dei Ragazzi, Polo campano dell'elettronica sostenibile: manifestazione d'interesse di 6 aziende - Ildenaro.it Manifestazione d’interesse di alcune aziende: Ocima, CapTop, Milano Brothers, Perseo, Assing, Unica Formazione.Maltempo in Germania, neve e grandine fuori stagione. Con giugno alle porte, gli abitanti di Weiler im Allgau, nel sud della Germania, ripuliscono ...