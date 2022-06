VIDEO / Shakira rompe con Piqué, Wanda porta Mauro in Africa e Ilary è senza Totti… (Di lunedì 6 giugno 2022) E ancora: Chiara Bontempi e la sorpresa a Tamberi. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni sportivi Leggi su golssip (Di lunedì 6 giugno 2022) E ancora: Chiara Bontempi e la sorpresa a Tamberi. Benvenuti nel meraviglioso mondo delle mogli e fidanzate dei campioni sportivi

Advertising

HDMusicTV : Vevo Lyrics Videos Songs Music: Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Vi... - giusydausi : RT @redazionerumors: Giulia Salemi conquista tutti sulle note di 'Whenever, Wherever' di Shakira: il video diventa virale grazie alla sua s… - 75Elias : Se pega como un chicle - iam_camilla98 : Ma voi sapevate che shakira ha girato il video di Gitana con RAFAEL NADAL? Porca miseria l’ho appena scoperto ?? bonissimi. - MuyAyelen : POV: tu yo borracha escucha una canción de Shakira y piensa en la ruptura jsjsjsjsjsj -