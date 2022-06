VIDEO Padova-Palermo | rosa vicini al traguardo | Baldini e Valente in mixed zone

Leggi su mediagol

(Di lunedì 6 giugno 2022) L'analisi post-partita del tecnico del, Silvioe dell'esterno, Nicola, dopo il successo per 1-0 dell'Euganeo contro il. Domenica gli ultimi 90' in programma al "Renzo Barbera" per l'ultimo atto della Finale playoff di C