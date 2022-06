VIDEO Italia, Mancini: “Donnarumma? Il migliore d’Europa. Infortunio ok, giocherà” (Di lunedì 6 giugno 2022) Un estratto della conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia della seconda sfida di Nations League contro l'Ungheria Leggi su mediagol (Di lunedì 6 giugno 2022) Un estratto della conferenza stampa di Robertoalla vigilia della seconda sfida di Nations League contro l'Ungheria

Advertising

reportrai3 : ??In Italia migliaia di ettari non sono più a grano. Ne importiamo 4 milioni e mezzo di tonnellate di tenero e oltre… - gippu1 : Tommasi & #Clerici sono stati il massimo del commento sportivo in Italia negli ultimi 30 anni (almeno) insieme a Bu… - XFactor_Italia : Fottitene e balla! #XF2022 - elixcz : RT @itsmeback_: Arricchimento culturale (Italia) - GiorgioZampier5 : RT @AdrianaSpappa: #Damilano: 'non ti candidi al governo dell'Italia se non sei dentro questo assetto internazionale stabilito 75 anni fa'… -