VIDEO | Il Bayern ha scelto il nuovo LEWANDOWSKI: offerta da 40 MILIONI! (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Bayern Monaco vuole rinforzare la rosa per la prossima stagione. La partenza di Robert LEWANDOWSKI, infatti, mette a repentaglio l’attacco dei tedeschi, che devono adesso trovare un sostituto. Rimpiazzare uno come LEWANDOWSKI non è affatto semplice. Il polacco, infatti, è in scadenza nel 2023 ma vorrebbe lasciare il club, che, per non farlo partire a parametro zero, sarebbe disposto a cederlo a modiche cifre. Stando a quanto riportato da Sport1, il Bayern Monaco avrebbe migliorato la sua offerta per Sadio Mané del Liverpool. Il club tedesco, infatti, avrebbe messo sul tavolo 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il senegalese, quindi, è più vicino a lasciare Liverpool dopo 6 anni in cui ha totalizzato ben 269 apparizioni con la maglia dei Reds, con cui ha siglato 120 gol e messo a referto anche ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 giugno 2022) IlMonaco vuole rinforzare la rosa per la prossima stagione. La partenza di Robert, infatti, mette a repentaglio l’attacco dei tedeschi, che devono adesso trovare un sostituto. Rimpiazzare uno comenon è affatto semplice. Il polacco, infatti, è in scadenza nel 2023 ma vorrebbe lasciare il club, che, per non farlo partire a parametro zero, sarebbe disposto a cederlo a modiche cifre. Stando a quanto riportato da Sport1, ilMonaco avrebbe migliorato la suaper Sadio Mané del Liverpool. Il club tedesco, infatti, avrebbe messo sul tavolo 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il senegalese, quindi, è più vicino a lasciare Liverpool dopo 6 anni in cui ha totalizzato ben 269 apparizioni con la maglia dei Reds, con cui ha siglato 120 gol e messo a referto anche ...

