VIDEO | CASO MERTENS: TUTTE LE CIFRE DELLA RICHESTA DEL BELGA! (Di lunedì 6 giugno 2022) Carlo Alvino, giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso DELLA trasmissione Radio Goal, per parlare DELLA vicenda legata al futuro di Dries MERTENS: “Ieri pomeriggio, attraverso uno studio legale che si interessa a Dries MERTENS, arriva una mail ufficiale con espresse le richieste economiche del belga. Il Calcio Napoli conferma quanto detto in prima pagina dal quotidiano Il Mattino. De Laurentiis si aspettava una richiesta del genere e non è rimasto particolarmente sorpreso”. “Le CIFRE richieste dal belga sono di 225mila euro netti per bonus legati a gol e assist. Poi c’è un bonus legato a traguardi di squadra e poi 800mila euro di commissioni per questo studio legale che si occupa delle vicende legate a Dries MERTENS”. È una richiesta ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Carlo Alvino, giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corsotrasmissione Radio Goal, per parlarevicenda legata al futuro di Dries: “Ieri pomeriggio, attraverso uno studio legale che si interessa a Dries, arriva una mail ufficiale con espresse le richieste economiche del belga. Il Calcio Napoli conferma quanto detto in prima pagina dal quotidiano Il Mattino. De Laurentiis si aspettava una richiesta del genere e non è rimasto particolarmente sorpreso”. “Lerichieste dal belga sono di 225mila euro netti per bonus legati a gol e assist. Poi c’è un bonus legato a traguardi di squadra e poi 800mila euro di commissioni per questo studio legale che si occupa delle vicende legate a Dries”. È una richiesta ...

