Via libera dagli Stati Uniti: Eni e Repsol potranno ricominciare a esportare in Europa petrolio venezuelano (Di lunedì 6 giugno 2022) La compagnia petrolifera italiana Eni (controllata al 30% dal Tesoro) e la spagnola Repsol sono state autorizzate dagli Stati Uniti a riprendere le esportazioni di greggio venezuelano verso l’Europa. Lo riporta l’agenzia Reuters citando fonti vicine al dossier. La ripresa dei flussi di petrolio di Caracas partirà dal mese prossimo con l’intento di compensare la diminuzione delle spedizioni dalla Russia. I traffici con il Venezuela erano Stati completamente bloccati due anni fa dalla Casa Bianca nell’ambito del programma di sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro. I volumi in questione, spiega Reuters, sono modesti, non in grado di incidere sui prezzi internazionali. Ma il significato simbolico è alto, sia a favore di Maudro, sia a sfavore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) La compagnia petrolifera italiana Eni (controllata al 30% dal Tesoro) e la spagnolasono state autorizzatea riprendere le esportazioni di greggioverso l’. Lo riporta l’agenzia Reuters citando fonti vicine al dossier. La ripresa dei flussi didi Caracas partirà dal mese prossimo con l’intento di compensare la diminuzione delle spedizioni dalla Russia. I traffici con il Venezuela eranocompletamente bloccati due anni fa dalla Casa Bianca nell’ambito del programma di sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro. I volumi in questione, spiega Reuters, sono modesti, non in grado di incidere sui prezzi internazionali. Ma il significato simbolico è alto, sia a favore di Maudro, sia a sfavore di ...

