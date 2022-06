Verso Italia-Ungheria di Nations League, Mancini: “Partita non scontata” (Di lunedì 6 giugno 2022) Protegge il giovane Gnonto, loda Gianluigi Donnarumma, che domani sera vuole giocare contro l’Ungheria nonostante un dito lussato. E racconta che alcuni azzurri, a cui aveva dato il permesso di andare via, perché li vedeva stanchi, sono invece voluti rimanere: un buon segnale per il commissario tecnico Roberto Mancini e la sua Italia bis, viste anche le polemiche dei giorni scorsi su chi aveva lasciato il ritiro. Costruire le basi per un nuovo ciclo in questa Nations League di giugno è sfida complicata, ma il tecnico campione d’Europa vuole mettere presto un altro tassello, dopo il punto conquistato dalla squadra che ha sperimentato contro la Germania, a Bologna. Domani sera, a Cesena, arriva l’Ungheria del suo ex compagno nella Samp Marco Rossi, capace di battere l’Inghilterra: “È una ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 giugno 2022) Protegge il giovane Gnonto, loda Gianluigi Donnarumma, che domani sera vuole giocare contro l’nonostante un dito lussato. E racconta che alcuni azzurri, a cui aveva dato il permesso di andare via, perché li vedeva stanchi, sono invece voluti rimanere: un buon segnale per il commissario tecnico Robertoe la suabis, viste anche le polemiche dei giorni scorsi su chi aveva lasciato il ritiro. Costruire le basi per un nuovo ciclo in questadi giugno è sfida complicata, ma il tecnico campione d’Europa vuole mettere presto un altro tassello, dopo il punto conquistato dalla squadra che ha sperimentato contro la Germania, a Bologna. Domani sera, a Cesena, arriva l’del suo ex compagno nella Samp Marco Rossi, capace di battere l’Inghilterra: “È una ...

