Versace, la campagna beachwear con Iris Law (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo il Festival di Cannes, arriva una nuova soddisfazione professionale per Iris Law. La modella debutta come testimonial di Versace nella nuova campagna beachwear. Sarà anche figlia d'arte, ma Iris Law brilla di luce propria. La figlia di Jude Law ha conquistato il Festival di Cannes con un look rock glam ma, una volta terminato l'incanto della Costa Azzurra, ha annunciato il suo nuovo ruolo glamour. La modella è il volto della nuova campagna beachwear di Atelier Versace, una nuova partnership che la inserisce sempre più nel fashion system. Iris Law. Crediti: InstagramIn precedenza, la figlioccia di Kate Moss aveva già dato dimostrazione del suo apprezzamento nei confronti dell'universo creato da Donatella presenziando alla sfilata – ...

