Verona | occupano caserma abbandonata da 30 anni | “Azione simbolica | in città c’è carenza di alloggi popolari Sboarina faccia qualcosa”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Una vecchiada 30, con i locali in stato assoluto di degrado, proprio accanto alla biblioteca universitaria di, di proprietà comunale, è stata occupata per un giorno da movimenti di volontariato sociale e da qualche decina di extracomunitari che sono in cerca di uno. “Si è trattato di una occup, che si è conclusa a tarda sera con una festa all’aperto, musica e danze, per dimostrare che troppi luoghi dellasono degradati perché non li si vuole recuperare. Questa è la politica sociale della giunta del sindaco Federico”. Giorgio Brasola, del Laboratorio autogestito Paratodos, sintetizza così la manifestattuata per aprire un dibattito sulla ...

ilfattovideo : Verona, occupano caserma abbandonata da 30 anni: "Azione simbolica, in città c'è carenza di alloggi popolari. Sboar… - paolopedrollo : #Verona è anche lotta e solidarietà, La verona che amo VERONA: CONTRO L'EMERGENZA ABITATIVA LABORATORIO AUTOGEST…

