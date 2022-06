Vela | Tita | ' stagione iniziata bene | coppia quando vince funziona sempre'

(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - “Abbiamo iniziato moltola, abbiamo vinto le due prime prove di Coppa del mondo, e ora stiamo lavorando sulla parte nuova della barca. Sono state introdotte delle modifiche nei timoni per il nuovo quadriennio ed è quella la parte più ostica e la chiave per la. Abbiamo indovinato la direzione giusta e ci siamo preparati con poche settimane di allenamento con questo nuovo sistema". Lo ha detto Ruggero, medaglia d'oro nellaincon Caterina Banti nella classe Nacra 17 a Tokyo 2020, nel corso della 28ma edizione de Il Velista dell'Anno Fiv, l'evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi dellavelica dell'anno precedente. “La...

... è composta da un parterre eccezionale di campioni: Ruggero Tita e Caterina Banti, Alberto Riva, ... Come da tradizione nel corso della serata, la Federazione Italiana Vela premierà gli atleti e i ... Confindustria Nautica entrare ufficialmente a far parte dell'organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela. Ecco dunque la rosa dei finalisti dell'ambito titolo: Ruggero Tita e ...