Vecchio uccide il figlio della badante a Pavia | ignoto il movente

Un anziano di 85 anni in sedia a rotelle imbraccia il fucile e spara al figlio della badante: il fatto è avvenuto in quel di Gambolò a Pavia. La vittima è un uomo Italiano di 43 anni, figlio della badante dell'85enne, da tempo malato e costretto a muoversi su una carrozzina, che deteneva regolarmente l'arma con cui ha sparato. Il movente del delitto non è ancora chiaro agli agenti, che sospettano che il colpo sia stato sparato per un motivo futile. A lanciare l'allarme è stata la badante dell'anziano disperata dopo aver visto il figlio crollare sul pavimento dell'appartamento dopo essere stato raggiunto dal colpo. Sul posto sono subito accorsi i soccorritori, insieme ai carabinieri, ma ormai non c'era più nulla da fare.

