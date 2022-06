Vaiolo delle scimme, Bassetti contro il governo: in Italia si naviga a vista (Di lunedì 6 giugno 2022) Il direttore di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti Genova, 6 giugno 2022 - Sul Vaiolo delle scimmie l' Italia dovrebbe cambiare marcia. Lo sostiene Matteo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Il direttore di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, MatteoGenova, 6 giugno 2022 - Sulscimmie l'dovrebbe cambiare marcia. Lo sostiene Matteo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Elevato il rischio di trasmissione in estate' .Contagio in contesto stop restrizioni.… - AlbertoBagnai : Dopo l’influenza del pangolino e il vaiolo delle scimmie, in valle Jannanghera riscontrato un caso della temibile d… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, il direttore generale dell'#Oms: 'L'improvvisa comparsa in molti Paesi contemporaneamente sugg… - toto1463 : RT @valeangelsback: Non uno, ma due studi ora suggeriscono che il virus del vaiolo delle scimmie circolante è stato manipolato in laborator… - MoltoBenone : @Patriziapattys 'il dilagare di questa pandemia' quindi è stato dichiarato lo stato di pandemia per il vaiolo delle scimmie? -