Advertising

SecolodItalia1 : Vacanza finita in tragedia: bimbo di 13 mesi ingerisce liquido antizanzare. Condizioni disperate… - Vera_Berr : @CommentoSolo Uhhhh sai che credo ne avessimo parlato? Tipo che si sposava super giovane e senza nemmeno aver tenta… - Nonna_Mels : @veryval_ No, nelle sue storie l'ha detto, ha avuto una reazione allergica dato che ne è soggetta, si è gonfiata ed… - nonnapaperabo : Vacanza finita ...oggi si ricomincia una nuova settimana di corsaaaa - zavniolo : e anche questa vacanza è finita -

Secolo d'Italia

Decine di persone molto probabilmente non andranno inquest'anno, anche se hanno già prenotato e pagato. Si tratta dei clienti dell'agenzia di ... Una vicenda che probabilmente non èqui e ...in tragedia per una famiglia romana che aveva deciso di passare qualche giorno di relax nella Costiera Amalfitana. Il loro bambino di appena 13 mesi si trova in gravi condizioni all'... Vacanza finita in tragedia: bimbo di 13 mesi ingerisce liquido antizanzare. Condizioni disperate Vacanza finita in tragedia per una famiglia romana che aveva deciso di passare qualche giorno di relax nella Costiera Amalfitana. Il loro bambino di appena 13 mesi si trova in gravi condizioni ...L'esterno argentino, che ha in mano un'offerta dei bianconeri, fa chiarezza: "Adesso però penso alla Nazionale, poi alle vacanze e dopo al ...