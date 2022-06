Usa: Trump da' suo endorsement a leader repubblicani alla Camera (Di lunedì 6 giugno 2022) Donald Trump ha dato il suo endorsement al capo dei repubblicani alla Camera Kevin McCarthy per un altro mandato al Congresso, elogiandolo come deputato e come "leader forte e senza paura" del partito ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Donaldha dato il suoal capo deiKevin McCarthy per un altro mandato al Congresso, elogiandolo come deputato e come "forte e senza paura" del partito ...

