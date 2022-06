(Di lunedì 6 giugno 2022) L’Nba e ladidegli Stati Uniti hanno preso posizione sulla vendita didopo le recentia Filadaelfia (Pensilvanya), ad Ames (Iowa), a Uvalde (Texas), a Tulsa (Oklahoma), e a Buffalo (New York). I giocatori dei Boston Celtics e dei Golden State Warriors, impegnati ieri in Gara 2 delle finale per il titolo, hanno indossato canotte con la scritta «End Gun Violence». I calciatori delladisono scesi ieri innell’amichevolel’Uruguay, pareggiata 0-0, con una fascia arancione al braccio, ribadendo il messaggio della lettera inviata al congresso nella quale i giocatori chiedono «leggi più stringenti sulle» e di «stare con la maggioranza degli americani che sostengono leggi ...

L'e la Nazionale di Calcio degli Stati Uniti hanno preso posizione sulla vendita di armi dopo le recenti sparatorie a Filadaelfia (Pensilvanya), ad Ames (Iowa), a Uvalde (Texas), a Tulsa (Oklahoma), ...Il ct della Nazionale, Gregg Berhalter, si è detto "davvero orgoglioso" della squadra. "A volte ... Messaggi anche dall', e in particolare da Gara - 2 delle Finals per il titolo fra Golden State ... Usa, Nba e Nazionale di calcio contro le armi d’assalto e le sparatorie: la contestazione in campo – Le foto Curry domina il terzo quarto e GSW vola verso la vittoria dopo aver toccato anche il +23. Anche le NBA Finals potrebbero essere una questione di parziali. E’ fondamentale per me essere aggressivo dura ...(ANSA) - ROMA, 06 GIU - In campo contro l'abuso delle armi. I calciatori degli Stati Uniti, nell'amichevole con l'Uruguay pareggiata 0-0, hanno portato al braccio una fascia arancione ...