"Uniti per la scuola", domani la presentazione dei risultati del progetto con il Ministro Bianchi, Vittoria Puccini e Paola Cortellesi

domani, martedì 7 giugno 2022, il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, presenterà i risultati della sperimentazione "Uniti per la scuola", un'iniziativa di formazione promossa dal MI, dal Ministero della Cultura, da "Alice nella Città", dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello e da U.N.I.T.A.- Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo e con la supervisione pedagogica del CPP, Centro PsicoPedagogico di Daniele Novara.

