Una Vita: Felipe si scaglia di nuovo contro di lui (Di lunedì 6 giugno 2022) Felipe si scaglia di nuovo contro di lui: la situazione dell’Alvarez-Hermoso sembra essere sempre più critica, ecco che succede stando alle anticipazioni. Dopo il salto temporale, ci sono state diverse novità all’interno di Una Vita; non soltanto Ignacio è un affermato dottore e Rosina e Liberto sono sul punto di finire sul lastrico, ma soprattutto Felipe è completamente distrutto. Felipe di nuovo contro di lui: le anticipazioni del 6 giugno.L’avvocato è rimasto traumatizzato dall’attentato e, ancor più dopo la morte in carcere di Natalia Quesada, è finito in un tunnel che pare senza uscita; mentre continua a sbraitare contro tutti, arriva di nuovo a prendersela con lui. Una ... Leggi su formatonews (Di lunedì 6 giugno 2022)sididi lui: la situazione dell’Alvarez-Hermoso sembra essere sempre più critica, ecco che succede stando alle anticipazioni. Dopo il salto temporale, ci sono state diverse novità all’interno di Una; non soltanto Ignacio è un affermato dottore e Rosina e Liberto sono sul punto di finire sul lastrico, ma soprattuttoè completamente distrutto.didi lui: le anticipazioni del 6 giugno.L’avvocato è rimasto traumatizzato dall’attentato e, ancor più dopo la morte in carcere di Natalia Quesada, è finito in un tunnel che pare senza uscita; mentre continua a sbraitaretutti, arriva dia prendersela con lui. Una ...

Advertising

ligabue : Vi devo ringraziare non solo per quello che mi avete fatto vedere stasera ma ho bisogno di ringraziarvi anche per q… - matteosalvinimi : Una vergogna, una schifezza. GIUSTIZIA per Alessio e Simone, la vita di due bimbi vale. Mi auguro vivamente che il… - francescacheeks : I primi sei mesi di #Michielin10 in un recap essenziale di abbracci ed esaurimenti nervosi. “Ci vuole una vita per…… - Canyonm00n_ : RT @maiaacersosimo: -che mi hai migliorato la vita. spero davvero che tu possa passare un felice compleanno e questo giorno sarà felice an… - incantando : ”La vita è come una mongolfiera, se sei tu a dirigerla ti porterà alla vetta di ogni tuo desiderio” Segnalibro seg… -