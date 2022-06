Una vita anticipazioni: Aurelio inganna Valeria per conquistarla, Genoveva lo scopre? (Di lunedì 6 giugno 2022) Arrivano come sempre le ultime news da Acacias 38: che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 7 giugno 2022? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della nuova puntata della soap di Canale 5. Domani infatti andrà in onda l’episodio 1408 di Acacias 38 ( precisamente la seconda parte). Come avrete visto, la convivenza tra Ramon e Felipe si fa sempre più complicata. Entrambi stanno soffrendo moltissimo per quello che è successo quel maledetto giorno dell’esplosione e nonostante siano passati 5 anni, ancora sono distrutti. Genoveva inizia a sospettare di Aurelio e pensa che gli stia nascondendo qualcosa sul suo rapporto con Valeria…E non ha tutti i torti. Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita che ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) Arrivano come sempre le ultime news da Acacias 38: che cosa succederà nella puntata di Unadi domani, 7 giugno 2022? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della nuova puntata della soap di Canale 5. Domani infatti andrà in onda l’episodio 1408 di Acacias 38 ( precisamente la seconda parte). Come avrete visto, la convivenza tra Ramon e Felipe si fa sempre più complicata. Entrambi stanno soffrendo moltissimo per quello che è successo quel maledetto giorno dell’esplosione e nonostante siano passati 5 anni, ancora sono distrutti.inizia a sospettare die pensa che gli stia nascondendo qualcosa sul suo rapporto con…E non ha tutti i torti. Ma vediamo adesso lee la trama della puntata di Unache ci ...

