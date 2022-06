Una scelta di coraggio, per affrontare le elezioni 2023 con la “garanzia” di Draghi (Di lunedì 6 giugno 2022) Un governo senza dimensione politica o una politica senza dimensione di governo costituiscono un fattore di stravolgimento della vita democratica. Sono i termini di una dialettica negativa che schiaccia la funzione della classe dirigente: più vale l’approccio di potere, più cresce la logica della semplificazione. Si perdono di vista i valori, nonostante la riserva etica di un pensiero democratico che ambisce a rappresentare l’aspetto nobile della vocazione popolare. In questa rincorsa tra tecnocrazia e demagogia sta il malessere della politica italiana. In un recente convegno di studi, a Viterbo, abbiamo messo a fuoco l’iniziativa di De Gasperi culminante nella svolta storica delle elezioni del 18 aprile 1948. L’Italia ha imboccato d’allora la strada della sua rinascita, insediandosi nel giro di pochi anni ai vertici delle nazioni più industrializzate del mondo. Molte ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) Un governo senza dimensione politica o una politica senza dimensione di governo costituiscono un fattore di stravolgimento della vita democratica. Sono i termini di una dialettica negativa che schiaccia la funzione della classe dirigente: più vale l’approccio di potere, più cresce la logica della semplificazione. Si perdono di vista i valori, nonostante la riserva etica di un pensiero democratico che ambisce a rappresentare l’aspetto nobile della vocazione popolare. In questa rincorsa tra tecnocrazia e demagogia sta il malessere della politica italiana. In un recente convegno di studi, a Viterbo, abbiamo messo a fuoco l’iniziativa di De Gasperi culminante nella svolta storica delledel 18 aprile 1948. L’Italia ha imboccato d’allora la strada della sua rinascita, insediandosi nel giro di pochi anni ai vertici delle nazioni più industrializzate del mondo. Molte ...

