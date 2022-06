Una beauty icon perennial e impegnata (Di lunedì 6 giugno 2022) Julianne Moore torna su Instagram con un selfie senza trucco per dire “no alle armi” insieme a un’altra bellezza over 50 leggendaria, la supermodella Helena Christensen. Confermandosi così, ancora una volta, una vera beauty icon perennial “impegnata” I segreti beauty delle perennial, le star "over" 50 guarda le foto Julianne Moore, beauty icon perennial “impegnata” Il suo impegno nel campo è di lunga data, ma i segni del tempo sul suo ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 giugno 2022) Julianne Moore torna su Instagram con un selfie senza trucco per dire “no alle armi” insieme a un’altra bellezza over 50 leggendaria, la supermodella Helena Christensen. Confermandosi così, ancora una volta, una vera” I segretidelle, le star "over" 50 guarda le foto Julianne Moore,” Il suo impegno nel campo è di lunga data, ma i segni del tempo sul suo ...

