Un Posto al Sole salta giovedì per l'Atletica (anticipazioni) (Di lunedì 6 giugno 2022) Un Posto al Sole salta un turno Un Posto al Sole. Questa settimana la soap opera di Rai3 non sarà in onda giovedì per lasciare spazio all'Atletica Leggera. Confermati gli appuntamenti abituali dei giorni feriali alle 20.45. Ecco cosa accadrà. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 6 a venerdì 10 giugno 2022 Viola e Ornella notano che Raffaele è un po' strano, lui però sceglie, per il momento, di non dire ad Eugenio del ricatto di cui è vittima e decide di affrontare i criminali che minacciano la sua famiglia. Venuta dal padre per un breve soggiorno, Cristina prende male la presenza di Lara e tratta male Jimmy che ripiomba nelle sue pene d'amore. Oltre a dover gestire le minacce dei camorristi, Raffaele ...

