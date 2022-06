Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 6 Giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Inizia una nuova settimana in compagnia delle nuove puntate di Un posto al Sole, la soap opera napoletana in onda ogni sera dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20:45. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di oggi. Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Un posto al Sole, il clan Argento, o almeno coloro che sono rimasti alla guida di Lello Valsano, ha deciso di vendicarsi contro Eugenio. Il primo a finire sotto le loro grinfie sarà però Raffaele. Sebbene il ragazzo sia terrorizzato dall’intera situazione, decide comunque di non dire niente a nessuno, né a Eugenio né tantomeno a Ornella e Viola. Nonostante ciò, le due donne inizieranno a notare lo strano comportamento di Raffaele. Lui continuerà comunque a negare tutto, fino a quando non prende la ... Leggi su zon (Di lunedì 6 giugno 2022) Inizia una nuova settimana in compagnia delle nuove puntate di Unal, la soap opera napoletana in onda ogni sera dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20:45. Scopriamo insieme tutte ledelladi oggi. Secondo quanto rivelano ledi Unal, il clan Argento, o almeno coloro che sono rimasti alla guida di Lello Valsano, ha deciso di vendicarsi contro Eugenio. Il primo a finire sotto le loro grinfie sarà però Raffaele. Sebbene il ragazzo sia terrorizzato dall’intera situazione, decide comunque di non dire niente a nessuno, né a Eugenio né tantomeno a Ornella e Viola. Nonostante ciò, le due donne inizieranno a notare lo strano comportamento di Raffaele. Lui continuerà comunque a negare tutto, fino a quando non prende la ...

