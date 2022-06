Un Posto Al Sole anticipazioni: la protagonista torna nella sua vita, Roberto al settimo cielo (Di lunedì 6 giugno 2022) Un Posto Al Sole andrà in onda con puntate davvero emozionante. Scopriamo cosa accadrà a Roberto Ferri che lo farà esplodere di gioia. Un Posto Al Sole logoFinalmente la protagonista tornerà nella sua vita! Vediamo insieme che cosa accadrà nella trama di Roberto Ferri, il protagonista di Un Posto Al Sole che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole il quartiere di Posillipo sarà sconvolto da alcuni avvenimenti terribili. Gli affiliati del clan Argento, che si trova in carcere, vorranno seminare il panico e vendicarsi della famiglia di Eugenio Nicotera. Il marito di ... Leggi su direttanews (Di lunedì 6 giugno 2022) UnAlandrà in onda con puntate davvero emozionante. Scopriamo cosa accadrà aFerri che lo farà esplodere di gioia. UnAllogoFinalmente latorneràsua! Vediamo insieme che cosa accadràtrama diFerri, ildi UnAlche va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Nelle prossime puntate di UnAlil quartiere di Posillipo sarà sconvolto da alcuni avvenimenti terribili. Gli affiliati del clan Argento, che si trova in carcere, vorranno seminare il panico e vendicarsi della famiglia di Eugenio Nicotera. Il marito di ...

Advertising

fabbri333 : RT @ilriformista: L’analisi del Sole 24 Ore sulla qualità della vita vede Napoli peggiore in Italia per i bambini, contro Aosta al top a li… - florianademiche : @mariolavia Insomma vanno tutti in cerca di un posto al sole ?? a zappare nessuno vuole andare eh! ?? - messveneto : Qualità della vita: al primo posto Aosta per i bambini, Napoli la peggiore. Piacenza la migliore per i giovani: La… - hoshanghae : dopo mesi e mesi che leggevo upas e non capivo ma avevo troppo timore a chiedere ho finalmente capito che è un posto al sole - windofrora : aspettando l’autobus sotto il sole perché non c’è un posto all’ombra che dite ce la farò a non collassare -