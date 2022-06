(Di lunedì 6 giugno 2022) L'ci ha creduto fino in fondo: andare ai Mondiali in Qatar sarebbe stato un successo che va oltre lo sport per un paese martoriato dalla guerra. Ma non è andata bene per i giallo - blu che ...

L'Ucraina ci ha creduto fino in fondo: andare ai Mondiali in Qatar sarebbe stato un successo che va oltre lo sport per un paese martoriato dalla guerra. Ma non è andata bene per i giallo - blu che ...A Cardiff, nel playoff, i padroni di casa si impongono grazie all'di Yarmolenko (34') chela selezione del ct Oleksandr Petrakov all'eliminazione. Il Galles, 13esima selezione ... Un autogol condanna l’Ucraina: svanisce il sogno Mondiale Sfuma il sogno mondiale dell’Ucraina, in Qatar ci va il Galles che vince 1-0 a Cardiff la finale dei playoff e si assicura così il 13esimo e ultimo posto per le nazionali europee. L’unica partecipazio ...A Cardiff, nel playoff, i padroni di casa si impongono grazie all’autogol di Yarmolenko (34') che condanna la selezione del ct Oleksandr Petrakov all’eliminazione. Il Galles, 13esima selezione europea ...