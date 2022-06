Un anno fa moriva Michele Merlo, il padre: "Chi ha sbagliato paghi" (Di lunedì 6 giugno 2022) Mentre la famiglia continua a chiedere giustizia, per ricordare il cantante è uscito un singolo inedito e nel suo paese si terrà un evento tra musica e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 giugno 2022) Mentre la famiglia continua a chiedere giustizia, per ricordare il cantante è uscito un singolo inedito e nel suo paese si terrà un evento tra musica e ...

Advertising

Marilenapas : RT @Corriere: Un anno fa al Maggiore moriva Michele Merlo, giovane talento della musica: l’evento in memoria - Corriere : Un anno fa al Maggiore moriva Michele Merlo, giovane talento della musica: l’evento in memoria - aldera661 : RT @Antonio79B: Oggi nel 1731 moriva il pittore #GiovanniOdazzi. (RIPOSO DURANTE LA FUGA IN EGITTO, anno 1700-1710, olio su tela, #Pollenz… - Nutizieri : Bologna, un anno fa al Maggiore moriva Michele Merlo, giovane talento della musica: l’evento in sua memoria… - Joyofli79316250 : RT @Antonio79B: Oggi nel 1731 moriva il pittore #GiovanniOdazzi. (RIPOSO DURANTE LA FUGA IN EGITTO, anno 1700-1710, olio su tela, #Pollenz… -