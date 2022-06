Un altro lutto improvviso in tv: Antonella Clerici è sotto shock (FOTO) (Di lunedì 6 giugno 2022) Un altro lutto ha colpito Antonella Clerici, che teneva molto alla persona che è venuta a mancare. La conduttrice si è detta distrutta Non è un momento felice e sereno per Antonella Clerici. La nota conduttrice della Rai ha dovuto fronteggiare diverse difficoltà sia personali, come un malore improvviso che l’ha tolta dalla diretta del L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Unha colpito, che teneva molto alla persona che è venuta a mancare. La conduttrice si è detta distrutta Non è un momento felice e sereno per. La nota conduttrice della Rai ha dovuto fronteggiare diverse difficoltà sia personali, come un maloreche l’ha tolta dalla diretta del L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ale_rossi87 : @Pliis3 Ti ho spiegato perché il campionato avremmo dovuto vincerlo 2 mesi fa, altro che Kulovic…se non vi teneva a… - nonsonpago1 : RT @unoenessunoe: Un altro giorno di lutto per il nostro paese #Usa #armi #massshooting #blob - BlobRai3 : RT @unoenessunoe: Un altro giorno di lutto per il nostro paese #Usa #armi #massshooting #blob - unoenessunoe : Un altro giorno di lutto per il nostro paese #Usa #armi #massshooting #blob - theshieldofspo1 : Un altro lutto colpisce il Football Italiano. #TSOS #FIDAF #FIDAFGameday #CIF9 #CIF9FIDAF #RamsMilano -