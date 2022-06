“Un altro domani”: la nuova serie del day-time estivo di Canale 5 (Di lunedì 6 giugno 2022) Su Canale 5 prende il via dal 6 giugno alle ore 14:45, la serie più attesa del day-time estivo: «Un altro domani». In onda dal lunedì al venerdì, il titolo narra – in diverse linee temporali – l’avvincente storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino. La prima, Julia (Laura Ledesma), trentenne, vive nell’odierna Spagna e ha ereditato la casa di montagna dal padre. La seconda, Carmen (Amparo Piñero), nonna di Julia, sbarca nella Guinea degli Anni ’50, che all’epoca era una colonia spagnola. Un altro domani: di cosa parla la serie Al centro della serie, l’anticonformismo di due donne, ognuna delle quali femminista a proprio modo, entrambe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Su5 prende il via dal 6 giugno alle ore 14:45, lapiù attesa del day-: «Un». In onda dal lunedì al venerdì, il titolo narra – in diverse linee temporali – l’avvincente storia di due donne, nonna e nipote, impegnate nella medesima lotta per prendere il controllo del proprio destino. La prima, Julia (Laura Ledesma), trentenne, vive nell’odierna Spagna e ha ereditato la casa di montagna dal padre. La seconda, Carmen (Amparo Piñero), nonna di Julia, sbarca nella Guinea degli Anni ’50, che all’epoca era una colonia spagnola. Un: di cosa parla laAl centro della, l’anticonformismo di due donne, ognuna delle quali femminista a proprio modo, entrambe ...

