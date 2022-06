Un altro domani anticipazioni: Julia e Sergio si sposeranno nonostante tutto? (Di lunedì 6 giugno 2022) Si è conclusa da pochi minuti la prima puntata di Un altro domani, la nuova soap di Canale 5. Una soap spagnola pronta a fare compagnia al pubblico di Mediaset per tutta l’estate e anche questa volta, vivremo avventure ambientate tra Spagna e Africa. La soap arriva in Italia con il titolo Un altro domani ma altri non è che Dos Vidas. Abbiamo conosciuto Julia, una ragazza delusa dalle persone intorno a lei che a pochi giorni dal matrimonio ha deciso di mettere tutto in discussione, dopo aver scoperto che sua madre le ha mentito. Ha un padre biologico che ha deciso di cercarla dopo la sua morte e di lasciarle una casa in eredità…Julia, pochi giorni prima del matrimonio, ha anche scoperto che Sergio, il suo fidanzato, ha deciso che andranno a vivere in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) Si è conclusa da pochi minuti la prima puntata di Un, la nuova soap di Canale 5. Una soap spagnola pronta a fare compagnia al pubblico di Mediaset per tutta l’estate e anche questa volta, vivremo avventure ambientate tra Spagna e Africa. La soap arriva in Italia con il titolo Unma altri non è che Dos Vidas. Abbiamo conosciuto, una ragazza delusa dalle persone intorno a lei che a pochi giorni dal matrimonio ha deciso di metterein discussione, dopo aver scoperto che sua madre le ha mentito. Ha un padre biologico che ha deciso di cercarla dopo la sua morte e di lasciarle una casa in eredità…, pochi giorni prima del matrimonio, ha anche scoperto che, il suo fidanzato, ha deciso che andranno a vivere in ...

