Ultim’ora Spezia, scelto il nuovo allenatore: tutti i dettagli (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo le rivoluzioni dello scorso anno in panchina, soprattutto nei top club di Serie A, quest’anno sembrava esserci una calma piatta sulle panchine. Quasi tutti i club del campionato italiano hanno deciso di riconfermare i tecnici dell’annata precedente, provando a dare continuità e cercando di migliorare le prestazioni della stagione appena conclusa. Gotti mercato SpeziaNonostante ciò, qualcosa sulle panchine si muove. L’Udinese non ha voluto proseguire con Cioffi, cosi’ come il Verona con Tudor. Intanto, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, lo Spezia avrebbe scelto il sostituto di Thiago Motta. Si tratta di Luca Gotti, ex tecnico dell’Udinese, con il quale il ds Pecini sembra aver trovato un accordo sia sull’ingaggio che sulla durata del contratto. Per lui pronto un annuale con opzione di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo le rivoluzioni dello scorso anno in panchina, soprattutto nei top club di Serie A, quest’anno sembrava esserci una calma piatta sulle panchine. Quasii club del campionato italiano hanno deciso di riconfermare i tecnici dell’annata precedente, provando a dare continuità e cercando di migliorare le prestazioni della stagione appena conclusa. Gotti mercatoNonostante ciò, qualcosa sulle panchine si muove. L’Udinese non ha voluto proseguire con Cioffi, cosi’ come il Verona con Tudor. Intanto, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, loavrebbeil sostituto di Thiago Motta. Si tratta di Luca Gotti, ex tecnico dell’Udinese, con il quale il ds Pecini sembra aver trovato un accordo sia sull’ingaggio che sulla durata del contratto. Per lui pronto un annuale con opzione di ...

