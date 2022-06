Ultimo, il riscatto e il tour negli stadi sold out: “C’è chi pensava che fossi finito, ma oggi canto di nuovo con i mie fan. È la mia miglior risposta” (Di lunedì 6 giugno 2022) Un bicchiere di vino – nel mezzo del concerto – per brindare ai suoi fan che lo hanno sostenuto e continuano a farlo nonostante una assenza di due anni e mezzo. Così Ultimo ha aperto le danze del suo tour negli stadi ieri sera, con la data zero allo stadio stadio Comunale di Bibione (sold out) davanti a 28mila presenti. Un sospiro di sollievo per l’artista e per i fan dopo due anni di attesa. Quando nel 2019 Ultimo aveva annunciato il suo primo tour negli stadi, era praticamente l’artista italiano di maggiore successo del momento: un vero e proprio boom della sua carriera poi, in qualche modo, messa in standby da un lungo periodo di fermo dei concerti a causa della pandemia. Gli anni a seguire hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Un bicchiere di vino – nel mezzo del concerto – per brindare ai suoi fan che lo hanno sostenuto e continuano a farlo nonostante una assenza di due anni e mezzo. Cosìha aperto le danze del suoieri sera, con la data zero alloo Comunale di Bibione (out) davanti a 28mila presenti. Un sospiro di sollievo per l’artista e per i fan dopo due anni di attesa. Quando nel 2019aveva annunciato il suo primo, era praticamente l’artista italiano di maggiore successo del momento: un vero e proprio boom della sua carriera poi, in qualche modo, messa in standby da un lungo periodo di fermo dei concerti a causa della pandemia. Gli anni a seguire hanno ...

