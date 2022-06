Ultime Notizie – Vasco Rossi, concerto domani a Napoli allo Stadio Maradona: “I napoletani cantano da Dio” (Di lunedì 6 giugno 2022) Grande attesa per il concerto di Vasco Rossi domani a Napoli. “domani si torna allo Stadio di Napoli!! L’ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo Stadio, chiuso per 10 anni, al Rock .. – scrive Vasco in un post su Facebook – È stato un concerto meraviglioso. Quando i napoletani cominciano a cantare.. praticamente tu ti puoi fermare… perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo Stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo. Sarà il primo Stadio del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Grande attesa per ildi. “si tornadi!! L’ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo, chiuso per 10 anni, al Rock .. – scrivein un post su Facebook – È stato unmeraviglioso. Quando icominciano a cantare.. praticamente tu ti puoi fermare… perchéda Dio. Era il San Paolo, adesso è lointitolato al grande Diego Armando. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo. Sarà il primodel ...

