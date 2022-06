Ultime Notizie – Ucraina, “ucciso nel Donbass generale Kutuzov” (Di lunedì 6 giugno 2022) I media statali russi hanno confermato la morte di uno dei massimi generali di Mosca durante i pesanti combattimenti nella regione orientale del Donbass, in Ucraina. Il generale Roman Kutuzov, già al comando delle truppe dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, secondo il media statale russo Rossiya 1, sarebbe stato ucciso durante un assalto a un insediamento ucraino nella regione. Il ministero della Difesa russo non ha commentato la notizia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) I media statali russi hanno confermato la morte di uno dei massimi generali di Mosca durante i pesanti combattimenti nella regione orientale del, in. IlRoman, già al comando delle truppe dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, secondo il media statale russo Rossiya 1, sarebbe statodurante un assalto a un insediamento ucraino nella regione. Il ministero della Difesa russo non ha commentato la notizia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

