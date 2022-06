Ultime Notizie – Ucraina, media: “Accordo Mosca-Kiev-Ankara per corridoio grano da Odessa” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il governo russo potrebbe consentire alle navi cariche di grano di lasciare il porto di Odessa, in Ucraina, allentando un blocco che ha provocato forti tensioni sui mercati, agitando lo spettro di carestie per le popolazioni dei paesi meno sviluppati. Lo scrive il giornale russo Izvestia, citando ambienti vicini al Cremlino, spiegando che Mosca avrebbe concordato con Kiev e Ankara un piano per agevolare le spedizioni di grano da Odessa, finora oggetto di un blocco navale. Nelle acque territoriali ucraine – si legge – “i militari turchi si farebbero carico dello sminamento dei corridoi marittimi e scorterebbero anche le navi fino alle acque neutrali”. Venerdì scorso il presidente russo Vladimir Putin aveva negato che la Russia fosse responsabile del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Il governo russo potrebbe consentire alle navi cariche didi lasciare il porto di, in, allentando un blocco che ha provocato forti tensioni sui mercati, agitando lo spettro di carestie per le popolazioni dei paesi meno sviluppati. Lo scrive il giornale russo Izvestia, citando ambienti vicini al Cremlino, spiegando cheavrebbe concordato conun piano per agevolare le spedizioni dida, finora oggetto di un blocco navale. Nelle acque territoriali ucraine – si legge – “i militari turchi si farebbero carico dello sminamento dei corridoi marittimi e scorterebbero anche le navi fino alle acque neutrali”. Venerdì scorso il presidente russo Vladimir Putin aveva negato che la Russia fosse responsabile del ...

Advertising

GoalItalia : Bulgaria sconfitta 5-2 ? Svizzera k.o 4-0 ? Irlanda del Nord, un pari nelle ultime tre gare ? Rimpianti dell'… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - PianetaMilan : .@acmilan, rinnovo @RafaeLeao7 priorità. #Calciomercato, cambio programma e top player in attacco? - #ACMilan… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (06/06/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -