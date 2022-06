Ultime Notizie Serie A: impazza la Gnonto-Mania, Immobile alla Lazio a vita, De Ligt chiarisce (Di lunedì 6 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.00 – Fontana sullo stadio di Milano – «Ho parlato con il sindaco di Sesto, ha detto di essere pronto»: così il primo cittadino del capoluogo lombardo. Le parole 16.00 – Operato Tacconi – Intervento per l’ex calciatore della Juventus presso l’ospedale di Alessandria, ora per lui inizierà la riabilitazione. Le condizioni 14.15 – Immobile a vita – Non solo il calciatore, Immobile è pronto anche ad un futuro da dirigente: così il bomber si legherà a vita alla Lazio. La notizia 12.00 – De Ligt fa chiarezza – Il difensore della Juve parla di futuro: «Le ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dRedazione di Calcio News 24 17.00 – Fontana sullo stadio di Milano – «Ho parlato con il sindaco di Sesto, ha detto di essere pronto»: così il primo cittadino del capoluogo lombardo. Le parole 16.00 – Operato Tacconi – Intervento per l’ex calciatore della Juventus presso l’ospedale di Alessandria, ora per lui inizierà la riabilitazione. Le condizioni 14.15 –– Non solo il calciatore,è pronto anche ad un futuro da dirigente: così il bomber si legherà a. La notizia 12.00 – Defa chiarezza – Il difensore della Juve parla di futuro: «Le ...

