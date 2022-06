Ultime Notizie – Progetto ‘Siamo energia’, Acea premia gli studenti (Di lunedì 6 giugno 2022) Acea scende in campo con i giovani per l’energia del futuro e per sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico. Sono gli obiettivi del Progetto ‘Siamo energia! Spegni la luce e accendi la tua fantasia‘, la seconda edizione digitale dell’iniziativa Acea Scuola che oggi si è conclusa con la premiazione degli istituti scolastici vincitori. L’iniziativa fa parte del percorso che il Gruppo Acea ha avviato nel 2002 per promuovere attività di informazione e formazione sulla sostenibilità ambientale, un Progetto educativo pensato per sensibilizzare gli studenti attraverso un educational mUltimediale: filmati in 3D e percorsi didattici quest’anno hanno raccontato le sfide poste ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022)scende in campo con i giovani per l’energia del futuro e per sensibilizzare glisui temi della sostenibilità e del risparmio energetico. Sono gli obiettivi delenergia! Spegni la luce e accendi la tua fantasia‘, la seconda edizione digitale dell’iniziativaScuola che oggi si è conclusa con lazione degli istituti scolastici vincitori. L’iniziativa fa parte del percorso che il Gruppoha avviato nel 2002 per promuovere attività di informazione e formazione sulla sostenibilità ambientale, uneducativo pensato per sensibilizzare gliattraverso un educational mdiale: filmati in 3D e percorsi didattici quest’anno hanno raccontato le sfide poste ...

Advertising

La7tv : #lariachetira In diretta dal fronte Sud l'inviato Cristiano Tinazzi con le ultime notizie dai villaggi vicino la ci… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina ultime notizie. Massicci #bombardamenti su tutto il #fronte, sempre più vittime tra civili' @sole24ore https://t… - mormilemaria07 : RT @sole24ore: ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero essere dir… -