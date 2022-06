Ultime Notizie – Prevenire l’abbandono dei rifiuti di prodotti del tabacco, nasce Erion Care (Di lunedì 6 giugno 2022) Bat, Imperial Brands, Jt International e Philip Morris annunciano la nascita di Erion Care, il nuovo consorzio del Sistema Erion, e scendono in campo contro l’abbandono dei rifiuti di prodotti del tabacco nell’ambiente e per il corretto smaltimento degli stessi. I principali player del settore del tabacco hanno deciso, infatti, di unire le loro forze a seguito dell’entrata in vigore degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della Direttiva Europea Sup (Single Use Plastics), che introduce misure ad hoc su alcune tipologie di scarti, come i filtri dei prodotti del tabacco. “I soci fondatori di Erion Care sono orgogliosi di presentare oggi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Bat, Imperial Brands, Jt International e Philip Morris annunciano la nascita di, il nuovo consorzio del Sistema, e scendono in campo controdeididelnell’ambiente e per il corretto smaltimento degli stessi. I principali player del settore delhanno deciso, infatti, di unire le loro forze a seguito dell’entrata in vigore degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della Direttiva Europea Sup (Single Use Plastics), che introduce misure ad hoc su alcune tipologie di scarti, come i filtri deidel. “I soci fondatori disono orgogliosi di presentare oggi ...

