Ultime Notizie – Nazionale | per Tavecchio “Mancini sta facendo bene | la sua è l’unica via”

"Roberto Mancini sta facendo bene: continui così. Anche perché è l'unica via". Lo dice all'Adnkronos l'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, all'indomani dell'esperimento "riuscito, visto che la partita contro la Germania è andata meglio di quanto pensassero i menagrami" nell'esordio di Nations League, e terminata 1-1. Quello del ct azzurro "è un tentativo lodevole, che dà fiducia ai calciatori italiani. Se andiamo a vedere i nostri campionati, a qualsiasi livello, ci sono più extracomunitari che italiani: e questo si riflette sulle varie Nazionali". Si dibatte molto sui giovani italiani che vanno a giocare all'estero: "ma adesso -osserva Tavecchio- con la situazione dell'economia internazionale che sta andando a scatafascio, il problema non saranno più i ..."

