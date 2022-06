Ultime Notizie – Morto a 91 anni giornalista Gianni Clerici, firma storica di Repubblica (Di lunedì 6 giugno 2022) Addio a Gianni Clerici. Il noto giornalista e scrittore, firma storica di ‘Repubblica’, aveva 91 anni. A dare la notizia del decesso, avvenuto a Bellagio sul lago di Como, è stato il quotidiano romano. Clerici è stato un giocatore di tennis e poi per tutta la vita ha scritto di questo sport. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Addio a Gi. Il notoe scrittore,di ‘’, aveva 91. A dare la notizia del decesso, avvenuto a Bellagio sul lago di Como, è stato il quotidiano romano.è stato un giocatore di tennis e poi per tutta la vita ha scritto di questo sport. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

