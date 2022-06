Ultime Notizie – Gb, premier Johnson dovrà affrontare voto di sfiducia (Di lunedì 6 giugno 2022) Il primo ministro britannico Boris Johnson dovrà affrontare un voto di sfiducia nelle prossime ore. E’ stata infatti superata la soglia del 15 per cento dei deputati conservatori che hanno chiesto il voto alla Camera dei Comuni, ovvero 54 deputati. Si voterà tra le 18 e le 20, ora di Londra. Lo ha annunciato il deputato Sir Graham Brady, presidente del Comitato dei parlamentari conservatori, spiegando che ”i voti verranno conteggiati subito dopo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Il primo ministro britannico Borisundinelle prossime ore. E’ stata infatti superata la soglia del 15 per cento dei deputati conservatori che hanno chiesto ilalla Camera dei Comuni, ovvero 54 deputati. Si voterà tra le 18 e le 20, ora di Londra. Lo ha annunciato il deputato Sir Graham Brady, presidente del Comitato dei parlamentari conservatori, spiegando che ”i voti verranno conteggiati subito dopo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

