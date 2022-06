Ultime Notizie – Elodie, ‘Tribale’ è il nuovo singolo (Di lunedì 6 giugno 2022) ‘Tribale’ è il nuovo singolo di Elodie. In radio da venerdì 10 giugno, da oggi disponibile in presave, questo brano segue l’uscita di ‘Bagno a mezzanotte’, singolo certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane e tutt’ora stabile in top5. Nell’ultimo anno il talento e le molteplici declinazioni musicali dell’artista sono state raccontate attraverso ‘Vertigine’, disco di platino, che ha ottenuto quasi 30 milioni di stream totali, e ‘La coda del diavolo’ collaborazione con Rkomi certificata doppio disco di platino (raggiungendo la #1 nella classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022)è ildi. In radio da venerdì 10 giugno, da oggi disponibile in presave, questo brano segue l’uscita di ‘Bagno a mezzanotte’,certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane e tutt’ora stabile in top5. Nell’ultimo anno il talento e le molteplici declinazioni musicali dell’artista sono state raccontate attraverso ‘Vertigine’, disco di platino, che ha ottenuto quasi 30 milioni di stream totali, e ‘La coda del diavolo’ collaborazione con Rkomi certificata doppio disco di platino (raggiungendo la #1 nella classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

