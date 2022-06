Ultime Notizie – Di Maio: “Russia? Inaccettabili lezioni di libertà all’Italia” (Di lunedì 6 giugno 2022) “E’ inaccettabile che la Russia dia lezioni di libertà all’Italia. E’ in Russia che quando si protesta contro la guerra si viene arrestati”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Napoli per un dibattito sul Pnrr. “Qui siamo in un Paese libero – ha aggiunto Di Maio – dove i media stanno raccontando la guerra, e stanno raccontando che la Russia è l’aggressore, ed è giusto che sia così. Ricordiamo che fino al 24 febbraio l’Italia, i Paesi europei e tutti i nostri partner abbiamo cercato con tutte le nostre forze di trovare una soluzione diplomatica, ma la notte del 24 febbraio Putin ha deciso di aggredire l’Ucraina e questo è un fatto storico incontrovertibile”. “Continueremo a lavorare per la pace e per un’escalation diplomatica, ma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) “E’ inaccettabile che ladiadi. E’ inche quando si protesta contro la guerra si viene arrestati”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, a Napoli per un dibattito sul Pnrr. “Qui siamo in un Paese libero – ha aggiunto Di– dove i media stanno raccontando la guerra, e stanno raccontando che laè l’aggressore, ed è giusto che sia così. Ricordiamo che fino al 24 febbraio l’Italia, i Paesi europei e tutti i nostri partner abbiamo cercato con tutte le nostre forze di trovare una soluzione diplomatica, ma la notte del 24 febbraio Putin ha deciso di aggredire l’Ucraina e questo è un fatto storico incontrovertibile”. “Continueremo a lavorare per la pace e per un’escalation diplomatica, ma ...

