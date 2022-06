Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 893 contagi e 13 morti: bollettino 6 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 893 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 giugno, in Lombardia, a fronte di 9.983 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’8,9%. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. Nelle Ultime 24 ore sono morte 13 persone, per un totale di 40.601 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 31 persone, 3 meno di ieri; mentre salgono a 485 (+9) i ricoverati nei reparti Covid ordinari. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 342, di cui 192 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 140 contagi. Incremento a due cifre negli altri territori della Lombardia: Monza e Brianza +92, Pavia +58, Varese +57, Como +40, Bergamo +28, Cremona +28, Mantova +27, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 893 i nuovida coronavirus, 6, in, a fronte di 9.983 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’8,9%. Lo riferisce ildella Regione. Nelle24 ore sono morte 13 persone, per un totale di 40.601 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 31 persone, 3 meno di ieri; mentre salgono a 485 (+9) i ricoverati nei repartiordinari. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 342, di cui 192 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 140. Incremento a due cifre negli altri territori della: Monza e Brianza +92, Pavia +58, Varese +57, Como +40, Bergamo +28, Cremona +28, Mantova +27, ...

Advertising

La7tv : #lariachetira In diretta dal fronte Sud l'inviato Cristiano Tinazzi con le ultime notizie dai villaggi vicino la ci… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - TgrRaiTrentino : Le ultime notizie dal Trentino raccontate in un minuto nel Tgr in 60 secondi del 6 giugno 2022.… - VesuvioLive : Napoli, il sindaco Manfredi è positivo al covid: lavorerà da casa -