Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 8.512 contagi e 70 morti: bollettino 6 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 8.512 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 70 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 75.010 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 11,3%. Sono 217 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno di ieri, mentre aumentano (+42) i ricoveri ordinari che sono 4.453. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.369 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 giugno nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. A Roma i casi sono a quota 950. Si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 8.512 i nuovida Coronavirus in, 62022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 70. Nelle24 ore sono stati processati 75.010 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 11,3%. Sono 217 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno di ieri, mentre aumentano (+42) i ricoveri ordinari che sono 4.453. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.369 i nuovida coronavirusnel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. A Roma i casi sono a quota 950. Si ...

