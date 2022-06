Ultime Notizie – Addio a Gianni Clerici, penna e voce del tennis (Di lunedì 6 giugno 2022) “Uno scrittore in prestito allo sport”. Così Italo Calvino aveva definito Gianni Clerici, morto oggi a Bellaggio, su lago di Como, all’età di 91 anni. Il giornalista, scrittore e telecronista, per i più, rimarrà per sempre “quello del tennis”, l’inviato ai grandi tornei internazionali, il protagonista di irresistibili telecronache in coppia con l’amico Rino Tommasi, l’autore di monografie monumentali come “Wimbledon”, dedicata a quello che uno dei suoi maestri, lo scrittore Giorgio Bassani, chiamava “il Vaticano del tennis”. La sua salute era peggiorata dopo un ictus che lo aveva colpito nel 2020. Maestro di giornalismo sportivo, noto a livello internazionale per la sua conoscenza del tennis, Clerici – che era stato un tennista in gioventù – per il numero e la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) “Uno scrittore in prestito allo sport”. Così Italo Calvino aveva definito, morto oggi a Bellaggio, su lago di Como, all’età di 91 anni. Il giornalista, scrittore e telecronista, per i più, rimarrà per sempre “quello del”, l’inviato ai grandi tornei internazionali, il protagonista di irresistibili telecronache in coppia con l’amico Rino Tommasi, l’autore di monografie monumentali come “Wimbledon”, dedicata a quello che uno dei suoi maestri, lo scrittore Giorgio Bassani, chiamava “il Vaticano del”. La sua salute era peggiorata dopo un ictus che lo aveva colpito nel 2020. Maestro di giornalismo sportivo, noto a livello internazionale per la sua conoscenza del– che era stato unta in gioventù – per il numero e la ...

