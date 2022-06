Advertising

11contro11 : UFFICIALE - Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'#Empoli #Calciomercato #SerieA #11contro11 - aleperro10 : ?UFFICIALE: Paolo #Zanetti è ufficialmente il nuovo allenatore dell'@EmpoliCalcio - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Paolo #Zanetti è il nuovo allenatore dell’#Empoli! ?? Contratto biennale con opzione per un ulteriore… - yaulwa : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Paolo #Zanetti è il nuovo allenatore dell’#Empoli. Contratto biennale con opzione. Tutto confermato dall’1… - DieterGucht : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Paolo #Zanetti è il nuovo allenatore dell’#Empoli. Contratto biennale con opzione. Tutto confermato dall’1… -

Zanetti è il nuovo allenatore dell'Empoli. L'ex tecnico del Venezia ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Prende il posto di Aurelio Andreazzoli ...Adesso èZanetti è il nuovo allenatore dell'Empoli . L'ex Allenatore del Venezia, che non è riuscito a raggiungere la salvezza con i lagunari, prenderà il posto di Aurelio Andreazzoli. Questo ...(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 06 GIU - Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Empoli. L'ex tecnico del Venezia ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.Empoli, 6 giugno 2022 - La notizia era ampiamente nell'aria e adesso è pure ufficiale: l'Empoli ha scelto Paolo Zanetti come suo nuovo allenatore. L'ex Venezia, esonerato dalla società lagunare lo ...