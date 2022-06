UFFICIALE | Cody Rhodes è infortunato ma combatte ugualmente ad Hell in a Cell

(Di lunedì 6 giugno 2022) La WWE ha dato seguito alle indiscrezioni trapelate in queste ore sul web relative ad un possibile infortunio di. La compagnia ha dichiarato che effettivamenteha riportato un infortunio durante il duro scontro con Seth Rollins di questo lunedì a Raw e che durante un allenamento la situazione è peggiorata gravemente.ha comunque deciso di partecipareal match previsto per questa notte adin a, anche se non sappiamo in che condizioni potrà presentarsi visto le lesioni riportate. Non è dato sapere se si tratti di un reale infortunio o di una storyline volta ad aggiungere un po’ di dramma al match di questa notte. Ricordiamo cheè sul 2-0 su Seth Rollins dopo le ...

