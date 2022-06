Ucraina | Zelensky dai soldati al fronte Putin | «Conseguenze appropriate all’invio dei missili Usa»

(Di lunedì 6 giugno 2022) Continua l’assalto russo su Severodonetsk, nella regione di Luhansk, dove le forze armate di Mosca stanno lanciando colpi di mortaio e di artiglieria contro iucraini che difendono la città. Lo ha riferito l’esercito ucraino, spiegando che nell’attacco russo sono anche state colpite le vicine città di Slovyansk, Lysychansk e Orikhove e prese di mira le infrastrutture civili di diversi centri. A Severodonetsk «ilpiù caldo» «Ad oggi, questo è ilpiù caldo della guerra russo-. I nostri difensori distruggono il nemico in pesanti battaglie ma, in alcune aree, c’è un vantaggio decuplicato del nemico nell’artiglieria. Nonostante ciò, stiamo gradualmente spostando gli occupanti dalla città», ha riferito il capo della Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, il ...

